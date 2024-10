LPI-NDH: Pkw kommt auf Weide zum Stehen - Fahrer leicht verletzt

Mühlhausen (ots) - Eine böse Überraschung erlebte die Besitzerin eines Opels am Sonntag in Mühlhausen. Sie hatte ihr Auto am Samstag, gegen 17.30 Uhr, auf einem Parkplatz am Schlotheimer Ring abgestellt. Als sie ihren Pkw am Sonntag, gegen 12.10 Uhr, wieder nutzen wollte, stellte sie unfallbedingte Beschädigungen fest. Der Unfallverursacher hatte sich bereits pflichtwidrig vom Unfallort entfernt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. ...

