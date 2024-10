Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Unfall geflüchtet

Mühlhausen (ots)

Eine böse Überraschung erlebte die Besitzerin eines Opels am Sonntag in Mühlhausen. Sie hatte ihr Auto am Samstag, gegen 17.30 Uhr, auf einem Parkplatz am Schlotheimer Ring abgestellt. Als sie ihren Pkw am Sonntag, gegen 12.10 Uhr, wieder nutzen wollte, stellte sie unfallbedingte Beschädigungen fest. Der Unfallverursacher hatte sich bereits pflichtwidrig vom Unfallort entfernt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer den Unfall bemerkt hat oder Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0271607

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell