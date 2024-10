Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Halterner Straße, Münsterstraße, Schützenstraße

Unfallfluchten

Coesfeld (ots)

Am Wochenende wurden mehrere Verkehrsunfallfluchten zur Anzeige gebracht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 04.10.2024, in der Zeit von 09.30 Uhr bis 10.30 Uhr, das auf dem Combi-Parkplatz in Dülmen geparkte Wohnmobil eines 63-jährigen Aschebergs und flüchtete.

Eine 55-jährige Dülmenerin parkte am 04.10.2024, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 18.00 Uhr, ihren schwarzen VW Golf auf einem Parkplatz an der Münsterstraße in Dülmen. In dieser Zeit beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer das geparkte Auto und flüchtete.

Ebenfalls wegen einer Unfallflucht alarmierte eine 57-jährige Dülmenerin die Polizei. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit vom 03.10.2024 (17.00 Uhr) bis 06.10.2024 (16.00 Uhr) den in ihrer Garageneinfahrt auf der Schützenstraße in Dülmen geparkten schwarzen Opel und flüchtete.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell