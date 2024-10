Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Weseler Straße, Max-Planck-Straße

Ersthelfer durch Bullifahrer verletzt

Coesfeld (ots)

Ein 56-jähriger Dülmener agierte am 04.10.2024, gegen 13.30 Uhr, als Ersthelfer an der Max-Planck-_Straße /Weseler Straße in Dülmen, Buldern. Hierzu stand er an der Fahrerseite eines Auto. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein "Bulli" aus Appelhülsen kommend an ihm vorbei und touchierte den Dülmener am Arm. Hierbei verletzte sich der 56-Jährige leicht.

Bei dem Fahrer soll es sich um einen älteren Mann gehandelt haben.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell