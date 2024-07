Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Diebstahl aus Pkw und Körperverletzung in Bus - Polizei sucht Fahrgäste als Zeugen

Freiburg (ots)

Aufgrund der bislang durchgeführten Ermittlungen soll es zu einem Vorfall, welcher sich bereits am Dienstag, 25.06.2024, gegen 07.00 Uhr, ereignete, Zeugen geben. Ein 25-jähriger Tatverdächtiger entwendete aus einem Pkw unter anderem eine Geldbörse. Gleich nach der Tat habe der Tatverdächtige mit einer entwendeten Kreditkarte in einem Geschäft Zigaretten bezahlt. Aufgrund der Transaktion wurde der 33-jährige Geschädigte auf den Tatverdächtigen aufmerksam und konnte diesen kurze Zeit später stellen. Im weiteren Verlauf flüchtete der Tatverdächtige und der Geschädigte folgte diesem. In der Hauptstraße, bei der Bushaltestelle "Läublinpark", soll der Tatverdächtige einen Stein in Richtung des Geschädigten geworfen haben. Danach flüchtete der Tatverdächtige in den um 07.06 Uhr haltenden Bus der Linie 6. Auch der Geschädigte stieg in den Bus ein. Im Bus sei der Geschädigte mehrfach von dem Tatverdächtigen geschlagen worden. Noch vor Abfahrt des Busses stiegen der Tatverdächtige sowie der Geschädigte wieder aus und dem Tatverdächtigen gelang zunächst unerkannt die Flucht. Kurze Zeit später konnte der 33-jährige Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden.

Im Bus sollen sich etwa 15 Fahrgäste befunden haben, die den Vorfall vielleicht beobachteten und sachdienliche Hinweise dazu geben können. Diese mögen sich bitte mit dem Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell