Coesfeld (ots) - Auf der Dülmener Straße sprühte am Sonntag (06.10.2024), gegen 10.50 Uhr, eine unbekannte männliche Person Graffiti an Wände eines Lebensmittelmarktes auf der Dülmener Straße in Coesfeld. Der unbekannte Täter floh mit einem Fahrrad nach dem er ein Foto seines "Werkes" gefertigt hatte, über den Hüppelswicker Weg in unbekannte Richtung. Die ...

mehr