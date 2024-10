Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße

Graffitit-Sprayer flüchtet - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Auf der Dülmener Straße sprühte am Sonntag (06.10.2024), gegen 10.50 Uhr, eine unbekannte männliche Person Graffiti an Wände eines Lebensmittelmarktes auf der Dülmener Straße in Coesfeld. Der unbekannte Täter floh mit einem Fahrrad nach dem er ein Foto seines "Werkes" gefertigt hatte, über den Hüppelswicker Weg in unbekannte Richtung.

Die männliche Person konnte von einem Zeugen wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 20-25 Jahre alt - ca. 180 cm groß - Basecap - schwarze Jacke - weiße Flecktarnhose

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell