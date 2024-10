Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Loburger Kamp

Zeuge sieht Einbrecher flüchten

Coesfeld (ots)

Bilsang unbekannte Täter brachen am 05.10.2024, gegen 21.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf dem Loburger Kamp in Coesfeld ein. Hierzu hebelten sie die rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie augenscheinlich sämtliche Räume und Schränke.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte drei Täter aus dem Haus flüchten sehen. Er nahm die Verfolgung noch auf, verlor aber nach einiger Zeit den Sichtkontakt. Die Täter flüchteten in Richtung Hengtering.

Einen der Täter kann der Zeuge wie folgt beschreiben:

- männlich - schwarz angekleidet - Kapuzen Pullover - Rucksack - ca. 180 cm groß - fußläufig schnell - schlank - Maskiert mit einem Loch für die Augen -sprachen ohne Dialekt Deutsch

Zum Diebesgut konnte noch nichts gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell