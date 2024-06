Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Lagerhalle

Arnsberg-Hüsten (ots)

Zwischen Do., 30.05.2024, 20:00 Uhr und Fr., 31.05.2024, 20:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Hüttenstraße. Bislang unbekannte Täter gelangten nach Einschlagen eines Fensters in die Halle. Angaben zur Beute können noch nicht gemacht werden. Hinweise auf die Täter oder benutzte Fahrzeuge nimmt die Polizei in Arnsberg (02932-9020-3211) entgegen. (bw)

