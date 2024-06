Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Großhandel

Arnsberg-Herdringen (ots)

Am Freitagabend kam es um kurz nach 22 Uhr zu einem Einbruch in einen Großhandel im Gewerbegebiet Wiebelsheide. Unbekannte Täter schlugen die Eingangstür ein und flohen nach Tatausführung mit einem Auto. Angaben zur Beute liegen bislang nicht vor. Hinweise auf die Täter oder das benutzte Fahrzeug nimmt die Polizei in Arnsberg (02932-9020-3211) entgegen. (bw)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell