Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwarzes E-Bike gestohlen

Arnsberg (ots)

In der Schulstraße in Neheim wurde Donnerstagvormittag ein hochwertiges Fahrrad entwendet. Zwischen 08:30 Uhr und 10:40 Uhr nahmen unbekannte Täter das schwarze E-Mountainbike des Herstellers "Raymon" mit. Das Schloss hatten sie zuvor gewaltsam durchtrennt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 - 90200 zu melden.

