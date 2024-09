Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Ermittlungen nach Einbruch

Appenweier (ots)

Wegen eines Einbruches haben die Beamten des Polizeireviers Kehl am Sonntagnachmittag in Appenweier nach einem flüchtigen Tatverdächtigen gefahndet. Zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr war der Unbekannte durch ein Fenster in eine Gebäude in der Ebbostraße eingedrungen und wenig später von Zeugen dabei entdeckt worden. Wie sich vor Ort herausstellte, soll der Mann zuvor offenbar auch in eine nahegelegene Lagerhalle eingedrungen sein. Die Suche nach dem Mann endete erfolglos. Das eingeleitete Ermittlungsverfahren und die gesicherten Spuren sollen nun zur Identifizierung des Mannes führen. /rs

