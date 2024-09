Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Trunkenheit im Verkehr

Rheinau (ots)

Völlig Uneinsichtig zeigte sich am Sonntagabend ein 36-jähriger Alfa-Romeo-Fahrer bei einer Polizeikontrolle auf der L87 bei Rheinau. Als die Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Achern an das Fahrzeug herantrat, stieg der 36-Jährige aus, warf den Fahrzeugschlüssel über einen Zaun und versuchte fluchtartig zu Fuß weg zu laufen. Die Polizeibeamten konnten den Mann einholen und unter erheblichen Kraftaufwand die Handschließen anlegen. In seiner Hosentasche konnte ein sogenanntes "Einhandmesser" aufgefunden werden, dessen Führen verboten ist. Da Atemalkohol festgestellt wurde, brachten die Beamten den renitenten 36-Jährigen zur Blutentnahme in eine Klinik. Der Führerschein wurde in Verwahrung genommen. Ihn erwarten nun Anzeigen unter anderem wegen "Trunkenheit im Verkehr". /vo

