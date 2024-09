Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Auffällige Fahrweise endet an einer Mauer!

Offenburg (ots)

Einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer fiel am Sonntag gegen 12.20 Uhr die Fahrweise des Führers eines roten Mazda 5 mit französischer Zulassung auf, welcher zunächst auf der B3 zwischen Kippenheim und Lahr unterwegs war. Wiederholt war der Fahrzeugführer dem Gegenverkehr verdächtig nah gekommen, ohne dass es zunächst zu einer Kollision kam. Im weiteren Verlauf missachtete der Pkw-Lenker die Anhaltezeichen einer Polizeistreife und setzte seine Fahrt über die Schwarzwaldstraße fort. Auf der B415 flüchtete der Fahrzeugführer anschließend in Richtung Reichenbach, wobei es in der Kuhbacher Hauptstraße zu einer leichten Fahrzeugkollision mit einem entgegenkommenden Pkw kam. Die Fahrt endete letztlich in Seelbach an einer Mauer. Der zunächst zu Fuß flüchtende Fahrzeugführer, konnte nach kurzer Verfolgung in der Hebelstraße von den Polizeikräften festgenommen werden. Nach bisherigen Erkenntnisse ist der 22-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Weiterhin wurde der benutzte Pkw am Vortag in Frankreich als gestohlen gemeldet. Neben dem Unfall im Begegnungsverkehr kam es während der rasanten Fahrt des Beschuldigten zu weiteren Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer. Die Verkehrspolizei Offenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalles sich unter Tel. 0781 / 21-4200 zu melden.

/DLF

