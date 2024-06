Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwerer Verkehrsunfall auf der K21 zwischen Rohrbach und Insheim

Insheim/Rohrbach (ots)

Ein 18-jähriger Fahranfänger befuhr am Samstag gegen 18 Uhr mit einem PKW Opel Corsa die K21 von Rohrbach kommend in Fahrtrichtung Insheim. In einer langgezogenen Rechtskurve konnte der junge Fahrer vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit die Fahrspur nicht mehr halten und kam auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem BMW frontal zusammenstieß. Der 68-jährige Fahrer des BMW wurde im PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde zum Berichtszeitpunkt mit schweren, nicht lebensgefährlichen Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik verbracht. Der 18-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt, er wurde in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. An beiden PKW entstanden Totalschäden in Höhe von ca. 15000.- EUR. Die K21 musste für die Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung 2 Stunden voll gesperrt werden.

