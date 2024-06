POL-PDLD: Autofahrer mit zu viel Alkohol unterwegs

Rinnthal (ots) - Am Mittwoch, 29. Mai und am heutigen Freitag wurden im Zuge der bestehenden Umleitung wegen der Sperrung der B10-Tunnel in Rinnthal Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hierbei wurden am Mittwoch von 18-23:10h insgesamt 1085 Fahrzeuge gemessen, wovon 162 zu schnell waren. 6 Fahrer erwarten Bußgelder, wobei das schnellste Fahrzeug bei erlaubten ...

mehr