POL-PDLD: Vermeintlicher Helfer entwendet Handtasche

Bellheim (ots)

Am 31.05.2024 stieg gegen 12:30 Uhr eine 44-Jährige Frau in ihr Fahrzeug ein, das auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Fortmühlstraße geparkt war. Hierbei wurde sie von einer Person angesprochen, die sie darauf aufmerksam machte, dass sie auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug Geld verloren habe. Als die Frau ausgestiegen war, um nachzuschauen, stellte sie fest, dass sie Opfer eines Trickdiebstahls geworden war. Während sie zur Nachschau ausgestiegen war, entwendete der vermeintliche Helfer ihre Handtasche samt Geldbeutel und Handy vom Beifahrersitz und flüchtete damit in unbekannte Richtung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

