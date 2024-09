Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg-Niederschopfheim - Unfall mit Radfahrer

Offenburg (ots)

Zu einem Unfall mit einem Fahrradfahrer kam es am frühen Sonntagmorgen in Niederschopfheim in der Hauptstraße. Gegen 08.30 Uhr übersah ein 64-jähriger Pkw-Lenker beim Einbiegen in ein Grundstück einen entgegenkommenden Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der 69-jährige Radfahrer kam hierdurch zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Zur umgehenden medizinischen Versorgung wurde der Radfahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Offenburg hat die Ermittlungen in der Unfallangelegenheit übernommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro beziffert.

/DLF

