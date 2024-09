Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Altenheim - Autos aufgebrochen, Hinweise der Polizei

Neuried, Altenheim (ots)

Zu zwei Autoaufbrüchen kam es am Sonntagvormittag in der Straße "Am Kieswerk". Ein Unbekannter hatte zwischen 10:30 Uhr und 13 Uhr an zwei geparkten Fahrzeugen Scheiben eingeschlagen und in den Autos aufbewahrte Rucksäcke und Handtaschen entwendet. Neben Mobiltelefonen und persönlichen Dokumenten wurden auch Bargeld samt Geldbörsen entwendet. Die Beamten des Polizeipostens Neuried haben nun die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Lassen Sie in Ihrem Fahrzeug keine Wertgegenstände zurück. - Diebe kennen alle vermeintlich sicheren Verstecke in einem Auto. - Bewahren Sie keine Bankkarten zusammen mit der dazugehörigen Geheimzahl auf. - Verschließen Sie darüber hinaus ihr Fahrzeug immer, auch wenn Sie es nur kurz verlassen. - Lassen Sie keine Taschen oder Jacken im Auto zurück, auch wenn diese keine Wertsachen enthalten.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell