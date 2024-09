POL-OG: Gernsbach - Schwerverletzt und Totalschaden

Neuried, Altenheim (ots) - Zu zwei Autoaufbrüchen kam es am Sonntagvormittag in der Straße "Am Kieswerk". Ein Unbekannter hatte zwischen 10:30 Uhr und 13 Uhr an zwei geparkten Fahrzeugen Scheiben eingeschlagen und in den Autos aufbewahrte Rucksäcke und Handtaschen entwendet. Neben Mobiltelefonen und persönlichen Dokumenten wurden auch Bargeld samt Geldbörsen entwendet. Die Beamten des Polizeipostens Neuried haben nun ...

