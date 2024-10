Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeuge abgebrannt

Nordhausen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen standen kurz nach 4.30 Uhr in der Straße Am Kornhaus zwei Autos in Flammen. Durch das Feuer wurden weitere abgestellte Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Die Kameraden der Feuerwehr kamen zur Brandbekämpfung zum Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind im Bereich des Brandortes Personen aufgefallen, die sich verdächtig verhielten? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0271613

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell