LPI-NDH: Fahrerin bei Unfall verletzt

Nordhausen (ots) - Am vergangenen Wochenende klickten in Nordhausen die Handschellen. Gegen einen 23-Jährigen wird unter anderem wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls ermittelt. Den Ermittlungen zufolge steht er im Verdacht, versucht zu haben, gewaltsam in zwei Wohnhäuser im Nordhäuser Stadtgebiet einzudringen. Außerdem soll der 23-Jährige in der Nacht zu Samstag in der Köllingstraße, der Käthe-Kollwitz-Straße und der Dr.-Robert-Koch-Straße mehrere Fahrzeuge ...

mehr