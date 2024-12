Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Zwei Personen bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Delmenhorst leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Sieben Fahrzeuge waren am Mittwoch, 11. Dezember 2024, gegen 08:00 Uhr, in eine Serie von Auffahrunfällen auf der Autobahn 28 in Delmenhorst verwickelt. Zwei Personen wurden leicht verletzt, es entstanden hohe Sachschäden.

Zunächst reagierte ein 61-jähriger Mann aus Oldenburg zwischen den Anschlussstellen Adelheide und Hasport zu spät auf das Bremsmanöver eines vorausfahrenden 27-Jährigen aus Ostfriesland und fuhr auf dem linken Fahrstreifen mit einem Kleintransporter auf dessen BMW auf. Auf dem nun blockierten Fahrstreifen brachte ein 37-jähriger Delmenhorster seinen SUV zum Stillstand, worauf ein 54-Jähriger aus Dötlingen zu spät reagierte und mit einem Mercedes auffuhr. Hinter dieser Unfallstelle stoppte eine 52-jährige Oldenburgerin ihren Kleinwagen, auf den dann eine 28-Jährige aus Ganderkesee mit auffuhr. Auf ihren VW wiederum fuhr ein 26-Jähriger aus Ganderkesee mit einem Opel auf.

Die beiden jungen Männer aus Ostfriesland und Ganderkesee galten als leicht verletzt und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Die drei hintersten Fahrzeuge - also der Kleinwagen, der VW und der Opel - waren nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von mindestens 30.000 Euro.

Beide Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Bremen waren nach den Zusammenstößen blockiert. Der Verkehr wurde über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam zu Behinderungen. Die Sperrung wurde gegen 10:00 Uhr aufgehoben.

