POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 28 in Hatten

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind am Dienstag, 10. Dezember 2024, in ein Einfamilienhaus in Wildeshausen eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von 14:00 bis 19:30 Uhr begaben sich Kriminelle auf das Grundstück in der Straße "Lange Wand". Durch das Einschlagen einer Terrassentür verschafften sie sich hier Zutritt zum ...

