Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wohnungseinbruch in Wildeshausen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind am Dienstag, 10. Dezember 2024, in ein Einfamilienhaus in Wildeshausen eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von 14:00 bis 19:30 Uhr begaben sich Kriminelle auf das Grundstück in der Straße "Lange Wand". Durch das Einschlagen einer Terrassentür verschafften sie sich hier Zutritt zum Haus, in dem sie alle Wohnräume durchwühlten und letztlich Schmuck entwendeten.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen im Wohngebiet zwischen Westring und Visbeker Straße gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell