POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstähle von Baustellen in Lemwerder +++ Zeugen gesucht

Am Wochenende haben Unbekannte Werkzeuge von Baustellen in Lemwerder entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Freitag, 06. Dezember 2024, 16:00 Uhr, bis Montag, 09. Dezember 2024, 08:00 Uhr, haben Kriminelle die Tür eines im Bardewischer Ring abgestellten Anhängers aufgebrochen und enthaltene Arbeitsgeräte entnommen. Im selben Zeitraum war ein im Umbau befindliches Wohnhaus in der Tecklenburger Straße das Ziel von Dieben. Hier hebelten sie eine Tür auf und nahmen Werkzeuge an sich. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Wer am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Lemwerder gesehen hat, wird gebeten, unter 04401/935-0 Kontakt mit der Polizei in Brake aufzunehmen.

