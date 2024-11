Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugenaufruf nach Raub am Großhansdorfer U-Bahnhof

Ratzeburg (ots)

04. November 2024 | Kreis Stormarn - 02.11.2024 - Großhansdorf

Am vergangenen Samstag (02. November 2024) ist es in den frühen Morgenstunden am Großhansdorfer U-Bahnhof, im Eilbergweg zu einem Raub gekommen.

Gegen 03.30 Uhr stieg ein 63-jähriger Norderstedter in Hamburg-St. Pauli in die U-Bahn, um in Richtung Norderstedt zu fahren. Wie sich herausstellte, schlief er zunächst in der U-Bahn ein. Er erwachte erst an der Endhaltestelle in Großhansdorf und stieg aus. Auf dem Bahnsteig soll ein junger Mann auf ihn zugekommen sein und habe ihn getreten. Daraufhin stürzte der Norderstedter. Der unbekannte Täter trat weiter auf den am Boden liegenden Mann ein und entwendete ihm das Portemonnaie und ein Handy.

Eine Beschreibung des Täters sowie die Eingrenzung der genauen Tatzeit war nicht möglich. Der Norderstedter wurde durch die Tritte leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei sucht Zeugen. Wer hat am 02.11.2024, in den frühen Morgenstunden Beobachtungen am Großhansdorfer U-Bahnhof wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email: Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

