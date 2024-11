POL-RZ: Verkehrskontrolle durch Flucht entzogen und ihre Folgen

Ratzeburg (ots) - 01. November 2024 | Kreis Stormarn - 30.-31.10.2024 - Ahrensburg In der Nacht zu Donnerstag (31.10.2024) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Rehm in Ahrensburg ein. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der oder die Tatverdächtigen sich gewaltsam Zutritt durch ein Fenster in das Gebäude verschafften. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. ...

mehr