Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch

Ratzeburg (ots)

01. November 2024 | Kreis Stormarn - 30.-31.10.2024 - Ahrensburg

In der Nacht zu Donnerstag (31.10.2024) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Rehm in Ahrensburg ein.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der oder die Tatverdächtigen sich gewaltsam Zutritt durch ein Fenster in das Gebäude verschafften. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zur Art und Höhe des entwendeten Stehlgutes können noch keine Angaben gemacht werden.

Vor dem Hintergrund der eingeleiteten Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei in Ahrensburg jetzt dringend Zeugen, denen in der Tatzeit vom Mittwochabend ab 17.50 Uhr bis 10.00 Uhr am Donnerstagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße Am Rehm in Ahrensburg aufgefallen sind.

Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email: Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell