Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt in zwei Fällen von Einbrüchen

Ratzeburg (ots)

30. Oktober 2024 | Kreis Stormarn - 29.10.2024 - Bargteheide / Elmenhorst

In den frühen Morgenstunden des gestrigen Dienstages kam es in der Theodor-Storm-Straße in Bargteheide sowie im Ulmenweg in Elmenhorst zu einem Einbruch und einen Einbruchsversuch.

Nach derzeitigen Erkenntnissen haben unbekannte Täter versucht, gegen 04.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Ulmenweg in Elmenhorst einzudringen. Aufgeschreckt durch eine Sicherungsanlage ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich unerkannt.

In Bargteheide, in der Theodor-Storm-Straße gelangten die unbekannten Täter in die Räumlichkeiten einer Doppelhaushälfte. Zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr drangen sie über die gewaltsam geöffnete Terrassentür ein. Anschließend wurde das Objekt nach Wertgegenständen durchsucht. Zur Art und Höhe des erlangten Stehlgutes können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat am Dienstagmorgen zwischen 02.00 Uhr und 04.00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Bargteheide und Elmenhorst wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

