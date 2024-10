FW-PL: Brand in Anbau eines Kindergartens

Feuerwehr Plettenberg

Plettenberg (ots)

Gegen 11:30 Uhr am heutigen Dienstag wollte eine Mitarbeiterin eines Kindergartens in Holthausen den Schlafraum für den Mittagsschlaf herrichten. Hierbei bemerkte Sie, dass der Raum stark verraucht war und es verbrannt roch, daraufhin alarmierte Sie die Feuerwehr. Der besagte Raum befand sich in einem Containeranbau, in dem sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Kinder und kein Personal aufhielten. Beim Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich das Meldebild. Umgehend ließ der Einsatzleiter einen Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr in den verrauchten Container vorgehen. Schnell konnte ein brennendes Elektrogerät ausgemacht werden. Nach kurzer Zeit war das Feuer gelöscht. Im Anschluss daran demontierte die Feuerwehr die angebrannten Teile und verbrachte diese ins Freie. Gleichzeitig kam ein Hochleistungslüfter zum Einsatz, um den Raum von Brandrauch zu befreien. Während des Einsatzes konnten die Kinder im Kindergarten verbleiben und waren somit zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Das Personal handelte hier sehr vorbildlich. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Nach ca. 1,5 Std beendete die Feuerwehr ihren Einsatz.

Im Einsatz waren: Die Feuerwache mit KdoW, HLF, DLK, und RTW, sowie die Löschgruppen Stadtmitte, Holthausen, Oestertal und Landemert sowie die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell