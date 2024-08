Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Feuerwehr rettet Bewohner aus verqualmter Wohnung

"Kommt schwarzer Rauch aus dem Fenster - 3 Personen im Gebäude gemeldet" so lautete heute gegen 11:30 Uhr die zusätzliche Information der Leitstelle. Die Alarmierung zuvor erfolgte unter dem Stichwort "F1 - Brand im Gebäude" in die Straße Unterm Saley. Beim Eintreffen der Feuerwehr war aus einer Erdgeschosswohnung eine Rauchentwicklung feststellbar. Eine Person befand sich noch in der Brandwohnung und wurde durch die Feuerwehr aus der verqualmten Wohnung gerettet und dem Rettungsdienst zugeführt. Im Anschluss an die Menschrettung ging ein Trupp unter Atemschutz über das geöffnete Fenster in die Brandwohnung vor und konnte das dortige Feuerwehr schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Durch das Vorgehen über das geöffnete Fenster konnte der Raucheintrag in den Treppenraum verhindert werden. Zeitgleich ging die Drehleiter in Stellung und kontrollierte die obenliegenden Wohnungen auf einen Raucheintrag sowie ob sich dort noch Personen befinden. Hierzu musste ein Fenster gewaltfrei geöffnet werden, damit die Wohnung abschließend kontrolliert werden konnte. Es befanden sich nach der Kontrolle keine weiteren Personen mehr im Gebäude. Nach den abschließenden Lüftungsmaßnahmen konnte die Feuerwehr ihre Einsatzmaßnahmen zurückfahren und nach ca. 45min wieder einrückten. Der Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgaxintoxikation dem Krankenhaus Attendorn zugeführt.

Im Einsatz waren: Die Feuerwache mit KdoW, HLF, DLK, RTW und NEF, die Löschgruppen Eiringhausen, Ohle, und Selscheid sowie die Polizei.

