LPI-NDH: VW Tiguan entwendet - Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots) - Ein 34-Jaähriger sorgte am Montag in Mühlhausen für Aufruhr. Der augenscheinlich alkoholisierte Mann torkelte mit einer Spirituosenflasche durch mehrere Straßen und randalierte wahllos an Gegenständen, die ihm in die Quere kamen. Hierbei beschädigte er mit der Flasche die Frontscheibe eines Autos. Der 34-Jährige konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in der Kuttelgasse durch Polizeibeamte ...

