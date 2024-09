Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Zwei Verkehrsunfälle und eine Brandmeldeanlage am Samstsg

Plettenberg (ots)

Am gestrigen Samstag wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall in die Offenbornstraße alarmiert. Die Fahrerin eines Opel Corsa hatte aus dem Kreisverkehr kommend die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, geriet in den Gegenverkehr und kam auf dem Bürgersteig zum Stehen. Hierbei überfuhr der PKW mehrere Poller, welche zum Teil komplett aus dem Pflaster gerissen wurden.

Die Fahrerin wurde vom Rettungsdienst untersucht und konnte im Anschluss unverletzt in die Obhut des Sohnes übergeben werden.

Die Feuerwehr nahm auslaufende Betriebsstoffe auf und unterstützte bei der Bergung des Fahrzeugs, welches auf den metallenen Pollern und dem aufgerissenen Pflaster verkeilt war.

Im Anschluss wurde die Unfallstelle mit Warnbaken abgesichert.

Schon am frühen Vormittag ging es für die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache zu einem Motorradunfall auf die Allendorfer Straße. Ein Motorradfahrer hatte in einer Rechtskurve die Kontrolle verloren und war mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer kollidiert. Hierbei wurde ein Fahrer leicht verletzt und zur Behandlung einem Krankenhaus zugeführt.

Noch während des laufenden Einsatzes kam es zu einer automatischen Feuermeldung in einem Industriebetrieb im Ortsteil Köbbinghausen. Die alarmiere Löschgruppe aus Holthausen konnte hier jedoch keinen erkennbaren Grund ausmachen.

Zu den Ursachen und Schadenhöhen der Unfälle erteilt die Feuerwehr keine Auskunft.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell