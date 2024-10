Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahme von gewerbsmäßigen Warendieben

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

30. Oktober 2024 | Kreis Stormarn - 29.10.2024 - Reinfeld

Gestern Abend (29.10.2024), gegen 19.00 Uhr, kam es in einem Discounter in der Hamburger Chaussee in Reinfeld zu einem Warendiebstahl. Die Tatverdächtige konnte gestellt werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurden wenig später drei weitere Tatverdächtige ermittelt und vorläufig festgenommen.

Mitarbeiter des Discounters beobachteten eine 37-Jährige dabei, wie diese diverse Lebensmittel und andere Warengüter in einem mitgeführten Rucksack steckte. Im Kassenbereich legte die Tatverdächtige jedoch nur eine Ware auf das Kassenband. Als sie von der Mitarbeiterin auf ihren vollen Rucksack angesprochen wurde, versuchte die Berlinerin zunächst schnell den Discounter zu verlassen, was ihr nicht gelang. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme und Sachverhaltsschilderung der Mitarbeiter ergab sich der Verdacht, dass die 37-Jährige nicht allein gehandelt haben könnte. So wurden zuvor drei weitere Personen (ein Mann und zwei Frauen), in unmittelbarer Nähe der Tatverdächtigen ebenfalls mit Rucksäcken ausgestattet, im Discounter beobachtet.

Nach erfolgter Personalienüberprüfung setzte die Berlinerin ihren Weg zu Fuß fort.

Durch den zuvor erlangten Hinweis der Mitarbeiter, dass die Tatverdächtige nicht allein gehandelt haben könnte, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Reinfelder Polizeistation das unmittelbare Umfeld verstärkt beobachtet. Im Bereich der Feldstraße wurden die Beamten auf ein Fahrzeug mit Hannoveraner Kennzeichen aufmerksam. Dieser Pkw war mit drei Personen besetzt und es machte den Anschein, als ob auf jemanden gewartet wurde. Beim Erblicken des Streifenwagens entfernte sich der schwarze BMW in Fahrtrichtung der A1.

Die Beamten stoppten den Pkw und führten eine Kontrolle durch. Der 30-jährige Fahrzeugführer konnte keinerlei Ausweispapiere vorzeigen. Auch war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die zwei Mitfahrerinnen (29 und 45 Jahre alt) konnten sich ebenfalls nicht ausweisen. Alle drei Personen stammten wie die zuvor erwischte Ladendiebin aus Berlin.

Bei einem Blick in den Fahrgastraum fiel der Streifenwagenbesatzung eine Vielzahl an Lebensmitteln und weiteren Waren auf, dessen Herkunft die drei Berliner nicht erklären konnten. In dem Fahrzeug führten sie Waren im Gesamtwert von über 3000 Euro mit sich. Anhand der Produktbezeichnungen konnten diese auch einer Discountermarke zugeordnet werden. Alle aufgefundenen Lebensmittel und weiteren Warengüter wurden sichergestellt.

Aufgrund der Gesamtumstände wurden die drei Fahrzeuginsassen vorläufig festgenommen und der Polizeistation Reinfeld zugeführt.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen kam das Trio wieder auf freien Fuß. Sie müssen sich nun wegen des Bandendiebstahles verantworten müssen. Auf den Fahrzeugführer kommt zudem ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis hinzu.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell