Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrskontrollen in Bad Oldesloe

Ratzeburg (ots)

29. Oktober 2024 | Kreis Stormarn - 28.10.2024 - Bad Oldesloe

Gestern (28.10.2024) kontrollierten vier Beamte des Polizeirevieres Bad Oldesloe zunächst den Fahrzeugverkehr Am Mühlenberg, auf der B 208 in Fahrtrichtung Rethwisch.

Während der 2-stündigen Kontrolle, ab 07.30 Uhr, stellten die Beamten acht Ordnungswidrigkeiten und eine Straftat fest.

Zwei Fahrzeugführer erhielten ein Verwarngeld von je 30 Euro, da sie den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Ein Fahrzeugführer benutzte verbotswidrig sein Mobilfunktelefon, so dass ihn nun 100 Euro Geldbuße und einen Punkt in Flensburg erwarten.

Um einer möglichen Strafe zu entgehen, versuchte ein Verkehrsteilnehmer sich für jemand anderes auszugeben. Der Schwindel flog auf und ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen falscher Namensangabe.

Bei der Benutzung des Geh- und Radweges gab es ebenfalls Schwierigkeiten. So waren zwei E-Roller-Fahrer in entgegengesetzter Richtung auf dem Gehweg und ein E-Roller-Fahrer in entgegengesetzter Richtung auf dem Radweg unterwegs. Auch ein Radfahrer benutzen den Gehweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Für einen Fahrzeugführer endete die Fahrt an der Kontrollstelle, denn er konnte keinen Führerschein vorlegen. Diesen hatte er bereits vor wenigen Tagen abgeben müssen, da ihm ein Fahrverbot auferlegt wurde. Der Hamburger wird sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

In der Zeit von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr legten die Beamten ein besonderes Augenmerk auf die Benutzung von Fahrrädern und E-Rollern im Innenstadtbereich von Bad Oldesloe. Erfreulicher Weise gab es hier keinerlei Beanstandungen.

