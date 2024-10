Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unbekannte brechen während der Anwesenheit des Bewohners ein - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

28. Oktober 2024 | Kreis Stormarn - 25.10.2024 - Bargteheide

Bereits am vergangenen Freitag (25.10.2024) kam es in der Deviller Straße in Bargteheide zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter trotz der Anwesenheit eines Bewohners zwischen 08.15 Uhr und 08.55 Uhr über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten des Erdgeschosses ein.

Dort blieben sie weiterhin vom anwesenden Bewohner im Obergeschoss unbemerkt.

Zur Art und Höhe möglichen Stehlguts können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Wer hat zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Deviller Straße in Bargteheide beobachtet? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten der Ahrensburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email: Ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell