POL-RZ: Verstorbene Person in Bad Oldesloe aufgefunden

Ratzeburg (ots) - 25. Oktober 2024 | Kreis Stormarn - 24.10.2024 - Bargteheide Gestern (24. Oktober 2024) kam es in den frühen Morgenstunden zu einem versuchten schweren Diebstahl und einer gefährlichen Körperverletzung in der Augusta-Stolberg-Straße in Bargteheide. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte ein 60-jähriger Hausbewohner gegen 03:15 Uhr in seine Garage gehen. In seinem Garten überraschte er eine dunkel ...

mehr