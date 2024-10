Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

25. Oktober 2024 | Kreis Stormarn - 24.10.2024 - Bargteheide

Gestern (24. Oktober 2024) kam es in den frühen Morgenstunden zu einem versuchten schweren Diebstahl und einer gefährlichen Körperverletzung in der Augusta-Stolberg-Straße in Bargteheide.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte ein 60-jähriger Hausbewohner gegen 03:15 Uhr in seine Garage gehen. In seinem Garten überraschte er eine dunkel gekleidete und maskierte Person, die sofort die Flucht ergriff. Anschließend bemerkte er Taschenlampenschein in der Garage und ging hinein. In der Garage befanden sich zwei weitere maskierte Personen. Einer hatte einen sogenannten Kuhfuß in der Hand. Einer der beiden Täter schlug den Mann mit einem Gegenstand unter anderem auf den Kopf. Anschließend flüchteten beide durch eine Hecke über eine Baustelle. Der Hausbewohner wurde verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Die Täter hatten zuvor eine Tür zur Garage gewaltsam geöffnet und wollten offenbar zwei hochwertige E-Bikes entwenden. Die Tatverdächtigen wurden als schlank, ca. 1,70 - 1,80m groß, dunkel gekleidet und maskiert sowie maximal 20 Jahre alt beschrieben.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat im Bereich der Augusta-Stolberg-Straße verdächtige Personen beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bargteheide unter der Telefonnummer: 04532/ 7071-0 oder per E-Mail: bargteheide.pst@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell