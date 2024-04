POL-HB: Nr. 0211--Schlag gegen Organisierte Kriminalität: Staatsanwaltschaft und Polizei Bremen gehen erfolgreich gegen Drogenhändler vor

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich, Edisonstraße Zeit: 16.04.2024, 14:10 Uhr Am frühen Dienstagnachmittag entwendeten zwei zunächst unbekannte Personen einem 79-Jährigen in Horn-Lehe die Geldbörse. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen stellten Einsatzkräfte die Tatverdächtigen in Bremen-Osterholz. Der 79 Jahre alte Mann befand sich gegen 14:10 Uhr in der Edisonstraße im Ortsteil Lehesterdeich, ...

