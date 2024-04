Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0210 --Trickdiebe auf der Flucht gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich, Edisonstraße Zeit: 16.04.2024, 14:10 Uhr

Am frühen Dienstagnachmittag entwendeten zwei zunächst unbekannte Personen einem 79-Jährigen in Horn-Lehe die Geldbörse. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen stellten Einsatzkräfte die Tatverdächtigen in Bremen-Osterholz.

Der 79 Jahre alte Mann befand sich gegen 14:10 Uhr in der Edisonstraße im Ortsteil Lehesterdeich, als eine Frau den Senior mit einer Umarmung versuchte abzulenken und dabei sein Portemonnaie entwendete. Sie übergab die Geldbörse ihrem Begleiter, der diese wiederum wegwarf, dabei aber offenbar noch die Bankkarte herausnahm. Anschließend floh das Pärchen mit einem Auto in Richtung Autobahnzubringer. Zwei Zeugen, die auf die Tat aufmerksam wurden reagierten schnell, versuchten noch dazwischen zu gehen und machten Fotos der Beteiligten. Im Rahmen der Fahndung stoppten Einsatzkräfte wenig später das gesuchte Fahrzeug in Bremen-Osterholz kurz vor der Auffahrt zur Bundesautobahn 27. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass das Fahrzeug weder zugelassen war, noch über die richtigen Kennzeichen verfügte. Zudem konnte der 31 Jahre alte Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen den 31-Jährigen und seine 41-jährige Begleiterin wurden Strafanzeigen u.a. wegen Diebstahls, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Fall dauern an. Auch wird geprüft, ob das Duo für weitere Taten in Frage kommt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell