POL-EU: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Mechernich-Antweiler (ots) - Am Mittwochmorgen (24. Juli) kam es gegen 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Mechernich-Antweiler. Ein 63-jähriger Mechernicher befuhr die Landstraße 11 mit seinem Motorrad von Antweiler in Richtung Kalkar und verlor hinter einer Linkskurve die Kontrolle über das Krad. Der Fahrer geriet auf die angrenzende Grünfläche und touchierte hier ein Verkehrszeichen. Der Mechernicher wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen ...

