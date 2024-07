POL-EU: Folgenreiche Verkehrskontrolle

Euskirchen (ots) - Ein 23-jähriger Euskirchener konnte am Mittwoch (24. Juli) um 18.20 Uhr dabei beobachtet werden, wie er in der Bergerstraße zunächst über einen Zaun in einen Hinterhof kletterte, von dort aus durch ein geöffnetes Fenster in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses stieg und anschließend eine Holztür mittels Fußtrittes öffnete. Der Bewohner wurde von Bekannten über den Einbruch informiert, eilte ...

