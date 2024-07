POL-EU: Im Straßenverkehr aufgefallen

Zülpich (ots) - Am gestrigen Dienstag (23. Juli) zündeten Unbekannte gegen 22.15 Uhr auf der Lövenicher Straße in Zülpich-Sinzenich eine mobile Toilettenkabine an. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Toilettenkabine wurde bei dem Brand komplett beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - ...

