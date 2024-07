Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf Tankstelle

Euskirchen (ots)

Ein Unbekannter betrat am Sonntag (26. Mai) gegen 20.55 Uhr eine Tankstelle in der Frauenberger Straße in Euskirchen und zog kurze Zeit später ein Messer hervor.

Der Unbekannte wiederholte mehrfach das Wort "Geld".

Die Mitarbeiterin öffnete die Kasse und der Unbekannte entnahm Bargeld im oberen dreistelligen Euro-Bereich.

Anschließend entfernte sich der Mann in Richtung Innenstadt.

Die Ursprungsmeldung finden Sie hier:

https://euskirchen.polizei.nrw/presse/raub-auf-tankstelle-11

Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen?

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/141711

Hinweise werden telefonisch an 02251 799-510 oder 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell