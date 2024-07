POL-EU: Kleinkraftrad ohne Kennzeichen

Bad Münstereifel (ots) - Am Montag (22. Juli) befuhr eine 51-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Münstereifel gegen 17 Uhr die Landstraße 165 von Bad Münstereifel kommend in Fahrtrichtung Bad-Münstereifel-Nöthen. Hinter der 51-Jährigen befuhr ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Mechernich die Landstraße 165 in gleicher Fahrtrichtung. Ein weiterer, vor der 51-Jährigen befindlicher Pkw-Fahrer, beabsichtigte in Bad Münstereifel-Nöthen linksseitig in die Straße Am Rothsiefen ...

mehr