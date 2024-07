Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Euskirchen (ots)

Ein 23-jähriger Euskirchener konnte am Mittwoch (24. Juli) um 18.20 Uhr dabei beobachtet werden, wie er in der Bergerstraße zunächst über einen Zaun in einen Hinterhof kletterte, von dort aus durch ein geöffnetes Fenster in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses stieg und anschließend eine Holztür mittels Fußtrittes öffnete.

Der Bewohner wurde von Bekannten über den Einbruch informiert, eilte zur Wohnung und hielt den 23-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest.

In seinem Rucksack wurde das Diebesgut, darunter Kleidung, Schmuck, Parfüm, Spardosen, Rasierer und eine Brille aufgefunden.

Die Gegenstände wurden vor Ort wieder an den rechtmäßigen Besitzer übergeben und es wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell