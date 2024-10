Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrskontrolle

Ratzeburg (ots)

23. Oktober 2024 | Kreis Stormarn - 22.10.2024 - Barsbüttel

Gestern Nachmittag (22. Oktober 2024) führten Beamten des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres Bad Oldesloe in Barsbüttel eine Verkehrskontrolle durch.

In der Zeit zwischen 14 Uhr und 17 Uhr kontrollierten die Beamten im Bereich der Willinghusener Landstraße und dem Redderbusch in Barsbüttel ungefähr 100 Kraftfahrzeuge. Hierbei stellten sie mehrere Verstöße fest. Bei fünf Fahrzeugen war die Hauptuntersuchung überfällig, in vier Fällen war die Ladung nicht bzw. nicht ausreichend gesichert, sechs Personen waren nicht angeschnallt und ein Fahrzeugführer nutzte sein Smartphone während der Fahrt. Außerdem wurde bei einem 24-jährigen Mann aus dem Kreis Stormarn die Weiterfahrt untersagt, da bei ihm der Drogenvortest positiv auf THC war. Auch drei weiteren Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt. Hierbei handelte es sich um einen 31-jährigen Hamburger, der mit einem Audi Q5 unterwegs war, einen 23-jährigen Mann aus Glinde und einen 43-jährigen Hamburger, die beide mit Mercedes Sprintern fuhren. Alle drei Männer waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell