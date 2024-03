Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW fährt gegen Hauswand

Saalfeld (ots)

Am Montag, gegen 14.50 Uhr, beabsichtigte die 75-jährige Fahrerin eines PKW in Reichmannsdorf in ein Grundstück einzufahren. Dabei verwechselte sie mutmaßlich die Bremse mit dem Gas, fuhr über die Fahrbahn auf das gegenüberliegende Grundstück und kam am Vorbau des Hauseinganges zum Stehen. Die Frau wurde glücklicherweise nicht verletzt. Am Fahrzeug und am Haus entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell