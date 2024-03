Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht

Zeugen gesucht

Rudolstadt (ots)

Am 21.03.2024, gegen 11.30 Uhr, fuhr in Rudolstadt in der Schwarzburger Chaussee (Parkplatz am Lidl) ein grauer PKW Toyota (SUV) gegen die Ladestation für Elektrofahrzeuge. Anschließend entfernte sich der bisher unbekannte Fahrzeugführer pflichtwidrig von der Unfallstelle. Der oder die Fahrerin des PKW sowie Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0075174 bei der Polizei Saalfeld Tel. 03671 560 zu melden.

